Milano arrestato l' uomo ricercato in Francia per l' omicidio di madre e fratello

Milano ha messo fine a una fuga inquietante, arrestando un uomo ricercato in Francia per un efferato duplice omicidio. Il 31enne francese, trovato riverso a terra in Piazza Duca D'Aosta, è stato subito riconosciuto dagli agenti della Polfer, che hanno scoperto la sua identità e il suo passato oscuro. Un intervento tempestivo che dimostra ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza. La vicenda si chiude con la sua cattura, portando giustizia e speranza.

Un 31enne francese è stato arrestato dalla Polfer, a Milano, perchĂ© ricercato in Francia per duplice omicidio della madre e del fratello. L'uomo è stato individuato il 2 luglio (ma la notizia è stata divulgata stamani) perchĂ© trovato riverso a terra in Piazza Duca D'Aosta, all'esterno della stazione Centrale. "Gli agenti si sono avvicinati" - si legge in una nota della Questura - "e notando la somiglianza con un soggetto ricercato per duplice omicidio in Francia, di cui erano state diramate recentemente le ricerche, hanno approfondito gli accertamenti", scoprendo che era stato inserito tra i ricercati a livello europeo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, arrestato l'uomo ricercato in Francia per l'omicidio di madre e fratello

In questa notizia si parla di: ricercato - francia - omicidio - milano

Ricercato per l'inchiesta sul narcotraffico, 46 enne arrestato in Francia - Sei pronto a scoprire i dettagli di un'operazione internazionale che ha portato all'arresto di un ricercato per narcotraffico? In Francia, ad Annemasse, la Gendarmeria Nazionale ha eseguito un potente blitz su richiesta dei carabinieri di Taormina, catturando un 46enne catanese.

Ricercato per omicidio di madre e fratello in Francia, arrestato a Milano #milano #5luglio Vai su X

Un uomo con un’identità falsa, oggi indagato per duplice omicidio, un film mai realizzato e quasi 900mila euro di fondi pubblici incassati: è accaduto durante il governo Conte bis, nell’era Franceschini. Un’ennesima dimostrazione di un sistema di finanziament Vai su Facebook

Ricercato per omicidio di madre e fratello in Francia, arrestato a Milano; Ricercato per l'omicidio di madre e fratello, preso a Milano; Ricercato per duplice omicidio in Francia, fuggitivo scovato in Centrale: la tessera con i dati falsi, il sospetto e la veritĂ delle impronte.

Milano, francese arrestato per il duplice omicidio della madre e del fratello: era ricercato in tutta Europa - Un uomo di 31 anni di nazionalità francese è stato arrestato dalla Polfer, a Milano, perché ricercato in Francia per duplice ... Si legge su msn.com

Killer francese arrestato alla stazione Centrale di Milano: era ricercato per l’omicidio di mamma e fratello - Durante un controllo, la Polizia Ferroviaria della stazione Centrale di Milano ha riconosciuto e arrestato un 31enne francese ricercato a livello internazionale ... Secondo fanpage.it