Bimbi al sicuro dal solleone | il pediatra svela i falsi allarmi della temperatura e trucchi inaspettati per affrontare l’afa Dalle docce frequenti all’idratazione creativa la guida per i genitori

L’estate italiana porta con sé il sole battente e, purtroppo, anche rischi nascosti per i più piccoli. Ma attenzione: non tutto ciò che sembra evidente è reale. Il pediatra smonta i falsi allarmi sulla temperatura e rivela trucchi sorprendenti per proteggere i bambini dal calore. Dalle docce frequenti all’idratazione creativa, questa guida diventerà il vostro alleato per affrontare l’afa in modo sicuro e intelligente. Scopriamo insieme come trasformare le sfide estive in momenti di cura e divertimento.

L'ondata di calore persistente sulla Penisola italiana rende i bambini una categoria particolarmente vulnerabile a causa della loro minore efficienza nella termoregolazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

