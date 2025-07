Wafa almeno 19 morti in raid israeliani all' alba

Una tragedia si è consumata all'alba nella Striscia di Gaza, dove almeno 19 civili palestinesi hanno perso la vita in un devastante raid israeliano. Le immagini di distruzione e il racconto di testimoni evidenziano la brutalità di un conflitto che continua a mietere vittime innocenti. In un contesto già segnato da tensioni, questo nuovo episodio aggrava ulteriormente la crisi umanitaria. La speranza di pace sembra ancora lontana.

Almeno 19 palestinesi sono stati uccisi all'alba, quando le forze israeliane hanno lanciato una serie di attacchi aerei e di artiglieria in diverse aree della Striscia di Gaza, secondo fonti mediche e testimoni oculari. Lo riporta Wafa. L'attacco più mortale è avvenuto ad Al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, dove le forze israeliane hanno preso di mira le tende che ospitavano i civili sfollati, uccidendo sette persone e ferendone più di dieci in quello che la gente del posto ha descritto come un massacro. In un'altra zona di Khan Younis, un padre e il suo unico figlio sono stati uccisi in un attacco aereo a ovest della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wafa, almeno 19 morti in raid israeliani all'alba

