Pronostico Sinner-Martinez | la chicca oltre il 3-0 finale

Se Sinner riesce a mantenere alta la concentrazione, il pronostico “la chicca oltre il 3-0 finale” si fa sempre più interessante. La partita tra Sinner e Martinez promette emozioni e colpi di scena: una sfida che potrebbe riservare sorprese e spettacolo. Quando non vince distruggendo l’avversario, si pensa che il talento italiano possa comunque sorprendere con un risultato inatteso. Adesso, in questo terzo turno di Wimbledon, tutto è possibile: scopriamolo insieme.

Sinner-Martinez è una partita valida per il terzo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Quando non vince distruggendo l'avversario che ha di fronte, si comincia a pensare che Sinner non stia in formissima. Ovviamente, per quello che ha fatto vedere fino al momento e per quello che, speriamo, continuerà a fare vedere, tutti si aspettano qualcosa di clamoroso da Jannik. Che adesso, in questo terzo turno di Wimbledon, affronterà Martinez, tennista numero 52 della classifica mondiale. (Lapresse) – Ilveggente.it Un solo precedente tra questi due atleti datato 2022: due a zero per Jannik a Roma, agli Internazionali, nel secondo turno.