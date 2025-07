Cinema | Meloni su fondi pubblici andremo a fondo basta sprechi e irregolarità

Il cinema italiano merita trasparenza, qualità e responsabilità. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si impegna a fare chiarezza sui fondi pubblici destinati al settore, promettendo di andare fino in fondo per eliminare sprechi e irregolarità. È un passo deciso per tutelare chi lavora con serietà e valorizzare il vero volto della nostra industria cinematografica. La battaglia contro gli abusi è appena iniziata.

Roma, 5 lug. (LaPresse) – “Sul caso dei fondi pubblici al cinema, il Governo intende andare fino in fondo. È arrivato il momento di mettere la parola fine a sprechi, anomalie e irregolarità. Lo facciamo con determinazione, nel rispetto di chi lavora seriamente e per il bene del cinema italiano, che merita trasparenza, qualità e responsabilità”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sui social pubblica un post a commento di un estratto dell’intervista a Bruno Vespa di ieri, in cui ha definito il “caso Kaufmann solo l’epilogo più drammatico e scandaloso di un sistema, che è quello legato al tax credit e al sostegno pubblico al cinema e all’audiovisivo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema: Meloni, su fondi pubblici andremo a fondo, basta sprechi e irregolarità

