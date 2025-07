Campo estivo travolto dall’alluvione molte le bambine disperse | si spera in un miracolo

L’alluvione improvvisa nella contea di Kerr, in Texas, ha sconvolto un campo estivo lasciando molte bambine disperse e nel cuore dell’incertezza. La comunità invoca con speranza e fede miracoli per ritrovare i piccoli scomparsi tra le acque impetuose. La solidarietà si unisce in preghiera, sperando che il cielo possa rispondere con un nuovo miracolo. Please pray for more miracles in Texas.

Alluvione al campo estivo, chi sono i dispersi: molte bambine– La contea di Kerr, in Texas, è stata colpita da violente piogge torrenziali che hanno provocato un’alluvione devastante: il bilancio provvisorio parla di almeno 24 vittime e vari dispersi. Tra questi ci sarebbero anche alcuni bambini, sorpresi dall’ondata di piena mentre partecipavano a un campo estivo. PLEASE PRAY For More Miracles In Texas. Many Little Girls Still Missing From Camp Mystic Where Flooding Inundated The Girls Camp Over Just 45 Minutes. At Least 13 Little Girls Already Confirmed Dead. 20+ Still Missing. Search & Rescue Ongoing! pic. 🔗 Leggi su Tvzap.it