Rinnovo Gatti Juve manca solo l’ufficialità | i dettagli del nuovo accordo e le tempistiche dell’annuncio le novità

Il mercato della Juventus si infiamma: manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Gatti, il giovane difensore che sta conquistando i tifosi con la sua crescita costante. La società bianconera accelera per blindarlo e consolidare la linea difensiva, preparando un annuncio che potrebbe arrivare a breve. Le trattative sono in dirittura d’arrivo: scopriamo insieme tutti i dettagli e le novità sul futuro di Gatti con la Juve.

sul futuro del difensore centrale. La Juve sta accelerando i tempi per blindare i suoi pezzi pregiati, e uno di questi è sicuramente Gatti. Il giovane difensore bianconero, che ha mostrato grande solidità e crescita nelle ultime stagioni, è pronto a firmare un rinnovo che lo legherà al club fino al 2030. L’ufficialità dell’accordo è attesa entro i prossimi giorni, un segnale importante che conferma la fiducia che la Juve ripone nel suo futuro. L’arrivo di Gatti alla Juve ha rappresentato una mossa di grande lungimiranza, con il difensore che ha subito messo in mostra le sue qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Gatti Juve, manca solo l’ufficialità: i dettagli del nuovo accordo e le tempistiche dell’annuncio, le novità

In questa notizia si parla di: gatti - juve - manca - ufficialità

Infortunio Gatti, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore: novità a tre giorni da Juve Udinese. Cosa filtra - Infortunio Gatti: gli ultimi aggiornamenti sullo stato del difensore bianconero a pochi giorni dalla partita contro l'Udinese.

#rassegnastramba 13-6-2025 la marmellata juventina in nazionale con la BBB manca la C #juventus e se alla fine restasse Vlahovic? Occhio al #torino... Vai su Facebook

Real Madrid-Juventus 1-0, Tudor fuori dal Mondiale per Club, decide Gonzalo Garcia; Diretta live calciomercato venerdì 27 giugno 2025: Lang al Napoli, David si avvicina alla Juve, il Milan sogna Gyokeres, Ruggeri all'Atletico Madrid; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Osimhen ed Ederson nel mirino bianconero. Ufficiale: Tudor rinnova fino....