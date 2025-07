WWE | Charlotte Flair e Alexa Bliss conquistano l’opportunità titolata a Evolution

Charlotte Flair e Alexa Bliss, due icone del ring, hanno scritto un nuovo capitolo della loro carriera conquistando l’accesso al match per i WWE Women’s Tag Team Championship a Evolution, il 13 luglio. La loro vittoria nel triplo confronto di qualificazione durante SmackDown dimostra ancora una volta il loro talento e determinazione. Prepariamoci a vivere un evento imperdibile, dove la strada verso il titolo si fa sempre più incerta e avvincente.

La strana coppia vince il match di qualificazione a SmackDown. Charlotte Flair e Alexa Bliss hanno ottenuto il loro posto nel match per i WWE Women’s Tag Team Championship che si terrà a Evolution il prossimo 13 luglio. La vittoria è arrivata durante l’episodio registrato di SmackDown andato in onda venerdì sera. Vittoria nel triple threat match di qualificazione. Le due ex campionesse hanno trionfato in un incontro a tre squadre, superando i team formati da Piper Niven & Alba Fyre e Michin & B-Fab. La dinamica tra Charlotte Flair e Alexa Bliss, presentate dalla WWE come una coppia improbabile, ha prevalso nonostante le evidenti differenze di stile e personalità tra le due atlete. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Charlotte Flair e Alexa Bliss conquistano l’opportunità titolata a Evolution

