Fiamme improvvise sul volo Ryanair panico e passeggeri in fuga sulle ali dell’aereo | 18 feriti a Maiorca

Un incidente drammatico scuote l’aeroporto di Palma de Maiorca: un incendio improvviso sul volo Ryanair ha scatenato il panico tra i passeggeri, che hanno scelto di saltare dalle ali per mettersi in salvo. Il risultato sono 18 feriti, tra paura e confusione. Un episodio che mette in evidenza quanto la sicurezza aerea sia una priorità assoluta. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa notte difficile.

L'incidente avvenuto questa notte all'aeroporto di Palma de Maiorca ha creato il caos a bordo del Boeing 737 fermo in pista con molti passeggeri che per scappare sono saltati direttamente dalle ali senza seguire le istruzioni dell'equipaggio. Alla fine in totale 18 persone sono state curate dai servizi di emergenza per lesioni durante la fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fuga - passeggeri - maiorca - fiamme

Apre a Chieti il punto di fuga: inaugurazione con la mostra “Passeggeri in terra” - Inaugura a Chieti, in Corte Martinetti, il Punto di Fuga, lo studio d’arte di Alberto Zoina. Con la mostra "Pas­seg­geri in Terra", questo spazio creativo non commerciale si propone come una galleria aperta al dialogo tra artisti e esperienze, offrendo un’importante opportunità di confronto culturale.

Fiamme improvvise sul volo Ryanair, panico e passeggeri in fuga sulle ali dell’aereo: 18 feriti a Maiorca; Superyacht in fiamme a Formentera, a bordo 17 persone: passeggeri in fuga, un ferito. Colonna di fumo visibile.

Fiamme improvvise sul volo Ryanair, panico e passeggeri in fuga sulle ali dell’aereo: 18 feriti a Maiorca - L'incidente avvenuto questa notte all'aeroporto di Palma de Maiorca ha creato il caos a bordo del Boeing 737 fermo in pista con molti passeggeri che per ... Segnala fanpage.it

Incendio sul volo Ryanair a Palma di Maiorca, i passeggeri saltano giù dalle ali per salvarsi: 18 feriti - Un incendio è scoppiato a bordo mentre l'aereo era ancora parcheggiato sulla pista, ... Si legge su msn.com