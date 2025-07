Alluvione aumenta il numero delle vittime | molte sono bambini

di fronte a questa tragedia che colpisce duramente una comunità già provata. Mentre le acque si ritirano, restano le ferite, i ricordi e la necessità di un impegno collettivo per ricostruire e offrire speranza alle vittime, specialmente ai più piccoli. È fondamentale unirsi in solidarietà per affrontare questa emergenza e prevenire future catastrofi.

– La regione si trova a fronteggiare di nuovo un dramma dalle proporzioni devastanti. Un’alluvione improvvisa ha travolto nelle scorse ore una vasta area dello Stato, causando almeno 24 morti. Alcuni, stando ai media locali, sarebbero purtroppo dei bambini. Un bilancio drammatico destinato a salire, visto che le operazioni di soccorso proseguono senza sosta. Sono tante le persone disperse. . Un’immane catastrofe ha colpito il Texas, dove un’improvvisa alluvione ha causato la morte di almeno 24 persone, come riportato dai media statunitensi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alluvione, aumenta il numero delle vittime: molte sono bambini

