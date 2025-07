Wild Wild West Will Smith pubblica una foto hot per l' anniversario | Scusate è l' unica che ho trovato

Will Smith, tra ironia e coraggio, ha celebrato il 26° anniversario di "Wild Wild West" condividendo su Instagram una foto audace e senza filtri. L’attore premio Oscar ha voluto ricordare con stile e spensieratezza questa ricorrenza, dimostrando ancora una volta il suo spirito vivace e la capacità di sorprendere. La sua immagine provocatoria ha catturato l’attenzione dei fan, lasciando tutti a bocca aperta e confermando come, anche nel tempo, il suo talento e la sua personalità siano indimenticabili.

La star premio Oscar ha celebrato in maniera ironica la ricorrenza dell'uscita del film diretto da Barry Sonnenfeld con Kevin Kline e Salma Hayek. Will Smith ha utilizzato la sua proverbiale ironia per ricordare il ventiseiesimo anniversario dall'uscita nelle sale di Wild Wild West, diretto da Barry Sonnenfeld. L'attore ha pubblicato un'immagine su Instagram che lo ritrae in una scena del film con solo un cappello da cowboy e completamente nudo. La foto ha scatenato i commenti dei fan. L'immagine hot di Will Smith per l'anniversario di Wild Wild West "Wild Wild West è uscito 26 anni fa oggi, scusate, è l'unica foto che sono riuscito a trovare" ha ironizzato Smith pubblicando l'immagine sul proprio account social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wild Wild West, Will Smith pubblica una foto hot per l'anniversario: "Scusate, è l'unica che ho trovato"

