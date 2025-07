Mondiale per Club Fluminense e Chelsea in semifinale Oggi gli ultimi due quarti

Il Mondiale per Club entra nel vivo con una semifinale imperdibile: Fluminense e Chelsea si contendono il passaggio in finale in un match ricco di emozioni e storie da raccontare. Dopo aver superato le rispettive avversarie nei quarti, le due squadre si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa competizione internazionale. Chi avanzerà verso la gloria? Scopriamolo insieme, tra passione e adrenalina.

Milano, 5 luglio 2025 – Fluminense e Chelsea si sfideranno nella prima semifinale del Mondiale per Club. I brasiliani battono nei quarti di finale l' Al Hilal con il minimo scarto. Dopo il minuto di silenzio estremamente toccante per commemorare Diogo Jota e il fratello André Silva (osservato anche prima dell'altro match di giornata), i carioca vanno avanti a fine primo tempo grazie alla splendida rete di Martinelli, nata da un'indecisione di Cancelo. In avvio di ripresa, è il solito Marcos Leonardo (al quarto sigillo nella competizione) a pareggiare i conti, grazie alla sponda di Koulibaly. Bono salva i suoi sul contropiede di Cano, poi la formazione di Simone Inzaghi colleziona un paio di occasioni, ma la zampata decisiva è di Hercules, che in uscita dalla panchina sigla il definitivo 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club, Fluminense e Chelsea in semifinale. Oggi gli ultimi due quarti

