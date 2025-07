Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli apprende della morte del figlio Giorgio

La vita spesso ci mette davanti a sfide imprevedibili, anche quando pensiamo di aver già affrontato le prove più dure. Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, si trova ad affrontare un dolore incolmabile: la perdita del figlio Giorgio, scomparso a 59 anni. Un lutto che scuote profondamente questa figura amatissima, colpita dal dramma nel momento di maggiore difficoltà. Chi era Giorgio Pietrangeli: un uomo di grande cuore e talento, il cui ricordo vivrà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto.

L'ex tennista italiano colpito da un grave lutto durante il ricovero. Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, è nuovamente ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una serie di accertamenti medici. Durante il periodo di degenza, ha ricevuto la notizia più dolorosa: la scomparsa del figlio Giorgio, deceduto a 59 anni a causa di una malattia incurabile. Chi era Giorgio Pietrangeli: un pioniere del surf in Italia. Giorgio Pietrangeli è stato uno dei primi grandi nomi del surf italiano. Negli anni Ottanta rappresentò l'Italia in alcune delle competizioni internazionali più prestigiose.

