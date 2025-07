Esplosione nel palazzo di via Nizza a Torino la nuova ipotesi investigativa | Non è stato un incidente

Un'onda di shock ha attraversato Torino dopo l'esplosione in via Nizza, nel quartiere Lingotto. La Procura ha cambiato rotta, abbandonando la pista dell'incidente, e ora ipotizza un atto doloso pianificato attentamente, con possibili implicazioni criminali. La tragica perdita di Jacopo Peretti, 35 anni, aggiunge un ulteriore peso a questa vicenda ancora tutta da chiarire. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa intricata indagine.

Qualcuno potrebbe aver pianificato l'esplosione avvenuta in via Nizza 389, nel quartiere Lingotto, a Torino, pochi giorni fa. Sarebbe la nuova ipotesi formulata dalla Procura che, a quanto si apprende, avrebbe abbandonato la pista della fuga di gas. Nell'esplosione è morto un giovane di 35 anni, Jacopo Peretti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

