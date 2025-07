Latina senza Ispettori Ambientali | scaduto il protocollo la città affronta nuove sfide

Latina si trova ora a un crocevia cruciale: senza ispettori ambientali, il territorio affronta nuove sfide per tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza dei cittadini. La scadenza del protocollo d’intesa con Fipsas mette in discussione i controlli ambientali, lasciando spazio a incognite e opportunità di rinnovamento. Come affronterà la città questa fase di incertezza? La risposta potrebbe plasmare il futuro sostenibile di Latina.

Latina, 5 luglio 2025 – Dal 1 luglio il Comune di Latina si trova ufficialmente privo del servizio degli Ispettori Ambientali Vigiles Fipsas, a seguito della scadenza del protocollo d’intesa che fino al 31 giugno regolava le attività di controllo, vigilanza e prevenzione sul territorio comunale. Nonostante i risultati positivi ottenuti nei mesi precedenti, l’Amministrazione comunale non ha ancora provveduto al rinnovo dell’accordo, generando preoccupazione e incertezza tra cittadini, associazioni e operatori del settore. Negli ultimi nove mesi, l’azione degli Ispettori Ambientali – appartenenti ai volontari Vigiles-FIPSAS – ha rappresentato un presidio essenziale per il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti e per il monitoraggio del rispetto delle norme ambientali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: latina - ispettori - ambientali - protocollo

GdiF LATINA: LA GUARDIA DI FINANZA FESTEGGIA 251 ANNI. CERIMONIA AL QUARTIERE NICOLOSI DI LATINA ALLA PRESENZA DELLE AUTORITA’ DELLA PROVINCIA Nel tardo pomeriggio del 26 giugno presso l’area verde pubblica situata nelle adia Vai su Facebook

Latina senza Ispettori Ambientali: scaduto il protocollo, la città affronta nuove sfide; Latina – Stop agli Ispettori Ambientali Fipsas: cresce la preoccupazione per il degrado urbano; Abbandono di rifiuti: 2.350 verifiche e 222 sanzioni nel 2024.

Latina senza Ispettori Ambientali: scaduto il protocollo, la città affronta nuove sfide - Con oltre 1500 controlli, gli ispettori hanno rappresentato un presidio essenziale per il territorio: i cittadini temono un rapido deterioramento in assenza di un monitoraggio attivo ... Secondo ilfaroonline.it

Centenario di Latina: protocollo tra Comune e Ufficio scolastico - La definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, la valorizzazione delle Città di fondazione dell’Agro Pontino, la promozione dell’integrazione tra l’offerta ... Segnala latinatoday.it