Ascolti TV | Venerdì 4 Luglio 2025 Il Summer Hits 17% batte il Mondiale per Club 15.5%

Venerdì 4 luglio 2025 ha regalato emozioni contrastanti agli spettatori italiani: il Summer Hits 17 su Rai1 ha superato il Mondiale per Club su Canale 5, attirando rispettivamente 2.183.000 e 2.118.000 telespettatori. Tra musica e sport, la serata si conferma un mix irresistibile di intrattenimento e passione. Ma quale sarà il risultato finale di questa sfida televisiva? Continua a leggere per scoprire i dettagli dell'auditel e le tendenze del pubblico italiano.

Nella serata di ieri, venerdì 4 luglio 2025, su Rai1 Tim Summer Hits ha interessato 2.183.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Fluminense-Al Hilal ha conquistato 2.118.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Il Settebello – Nel Cuore della Leggenda intrattiene 226.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Into the Storm incolla davanti al video 714.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 I cento passi segna 618.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.221.000 spettatori (11.6%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge 466. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 4 Luglio 2025. Il Summer Hits (17%) batte il Mondiale per Club (15.5%)

Un’altra serata in compagnia della musica dei Tim Summer Hits, venerdì 4 luglio, su Rai 1 alle 21.30, il quarto appuntamento della kermesse musicale che va in scena in Piazza del Popolo, a Roma, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporane Vai su Facebook

