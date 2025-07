Loredana Cannata dopo l’incidente all’Isola | Accertamenti importanti

L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani, ma un episodio ha scosso la finale. Durante la prova subacquea, Loredana Cannata si è improvvisamente impigliata nella sbarra della gabbia, vivendo un momento di puro terrore. Dopo essere riemersa, ha confessato di aver temuto il peggio. Ora, a distanza di giorni, sono in corso accertamenti importanti per garantire il suo pieno recupero e sicurezza.

L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani: durante la finalissima abbiamo assistito a un momento di paura. Durante la prova subacquea, i capelli di Loredana Cannata si sono impigliati nella sbarra della gabbia. A emergenza rientrata, lei stessa ha detto: “Ho pensato di non farcela”. Un grosso spavento: la conduttrice, Veronica Gentili, si è subito attivata, viste le immagini in diretta, per allertare la produzione. Ora, rientrata in Italia, Loredana Cannata ha scritto un messaggio su Instagram, parlando di “accertamenti importanti”. Isola dei Famosi, Loredana Cannata rientra in Italia: il messaggio su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Loredana Cannata dopo l’incidente all’Isola: “Accertamenti importanti”

