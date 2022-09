wecityit : La @mobilityweek ?? si avvicina: eventi, iniziative e attività all'insegna della #MobilitàSostenibile attraversano t… - iltrenoromalido : La giunta di Roma ha approvato la delibera che dispone l'openday sulla rete del trasporto pubblico capitolino: saba… - thewatcherpost : Nasce un progetto innovativo di #arte pubblica parte del programma ufficiale della European Mobility Week 2022, tra… - iltrenoromalido : La giunta di Roma ha approvato la delibera che dispone l'openday sulla rete del trasporto pubblico capitolino: saba… - iltrenoromalido : La giunta di Roma ha approvato la delibera che dispone l'openday sulla rete del trasporto pubblico capitolino: saba… -

QN Motori

A pochi giorni dall'avvio dellaWeek, - iniziativa che mira a promuovere il cambiamento verso nuovi modelli di mobilità, TIER , fornitore leader in Europa e nel Mondo di servizi di micro - mobilità condivisa, e ...... ne occorre un po' per cambiare il mondo Il nome del Programma in realtà nasce da un acronimo che in parte è stato costruito ad arte (Region Action Scheme for theof University ... European Mobility Week 2022, Tier e Flixubus per la mobilità intermodal in Italia European Mobility Week 2022, Tier e Flixubus per la mobilità intermodal in Italia. Avvio di una partnership con l’obiettivo di migliorare i servizi.Dal 16 al 22 settembre 2022, con il tema “Migliori connessioni” si rinnova l’appuntamento con la European Mobility Week – Settimana Europea della Mobilità promossa dalla Commissione Europea e dal Mini ...