Empoli-Roma partita accesa, i giallorossi vincono 2-1 (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma – Riscatto: dopo le due pesanti sconfitte con Udinese e Ludogorets è questa la parola d’ordine per la Roma di Mourinho, chiamata a vincere sul campo dell’Empoli per scacciare l’alone di negatività che si è creato e per rimanere aggrappata al gruppo di testa. Il tecnico giallorosso è costretto a rinunciare agli acciaccati Karsdorp e Zalewski ma ritrova, per lo meno per la panchina, Nicolò Zaniolo. Subito palo e poi goal, Dybala c’è partita che parte subito forte e primo legno che trema dopo appena cinque minuti, con Dybala che da pochi passi approfitta di un rimpallo per calciare a botta sicura, trovando però il montante. Al 10? ci prova Lammers di testa, ma Rui Patricio fa buona guardia. Sette minuti dopo la Roma la sblocca: respinta corta di Luperto e Dybala dal limite controlla e calcia sotto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022)– Riscatto: dopo le due pesanti sconfitte con Udinese e Ludogorets è questa la parola d’ordine per ladi Mourinho, chiamata a vincere sul campo dell’per scacciare l’alone di negatività che si è creato e per rimanere aggrappata al gruppo di testa. Il tecnico giallorosso è costretto a rinunciare agli acciaccati Karsdorp e Zalewski ma ritrova, per lo meno per la panchina, Nicolò Zaniolo. Subito palo e poi goal, Dybala c’èche parte subito forte e primo legno che trema dopo appena cinque minuti, con Dybala che da pochi passi approfitta di un rimpallo per calciare a botta sicura, trovando però il montante. Al 10? ci prova Lammers di testa, ma Rui Patricio fa buona guardia. Sette minuti dopo lala sblocca: respinta corta di Luperto e Dybala dal limite controlla e calcia sotto ...

