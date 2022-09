Elezioni: Conte, 'con questi vertici Pd dialogo chiuso' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set (Adnkronos) - "questi vertici Pd avevano un dialogo con il M5s, che confidavamo essere condotto su una prospettiva di pari dignità e rispetto reciproco. E' stata fatta una scelta, hanno tentato di tutto pur di gettare via l'esperienza del M5s e l'agenda progressista per abbracciare una fantomatica agenda Draghi. E' chiaro che il dialogo con loro è chiuso". Lo ha detto Giuseppe Conte a Tg1 Mattina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set (Adnkronos) - "Pd avevano uncon il M5s, che confidavamo essere condotto su una prospettiva di pari dignità e rispetto reciproco. E' stata fatta una scelta, hanno tentato di tutto pur di gettare via l'esperienza del M5s e l'agenda progressista per abbracciare una fantomatica agenda Draghi. E' chiaro che ilcon loro è". Lo ha detto Giuseppea Tg1 Mattina.

AndreaMarcucci : Giuseppe Conte da Presidente del Consiglio aumentò le spese militari, ora le mette in discussione per meri calcoli… - PagellaPolitica : Giuseppe Conte ha dichiarato: «Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro». Abbi… - petergomezblog : Elezioni, diretta – Conte: “C’è aria di grandi intese, noi non ci saremo. Sono già pronti a tirar fuori un altro no… - FFiamengo : RT @berlinialberto: @DeShindig già... intanto ho iniziato. Vedi se manca qualcosa - Antonel42920114 : @GuidoCrosetto La Meloni ha servito bene il Paese quando definì Conte un criminale! Grazie alla Merlino non ha paga… -