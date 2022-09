"È dal 2004 che...": la furia di Giletti, chi incenerisce con una frase (Di lunedì 12 settembre 2022) “Attaccarmi è uno sport che piace a tutti”: Massimo Giletti zittisce tutti. Perché la sua trasmissione, Non è l'arena in onda su La7, cavalca tutti i temi dell'attualità e della politica. Così, Giletti, nella consueta puntata della domenica fa una confessione molto personale. "Ormai è dal 2004 che non mi occupo più di quello che gli altri pensano di me. Vado per la mia strada e rispondo alla mia coscienza”, dice il giornalista (cintura nera di inchieste). Tante novità nella nuova edizione di Non è l'arena, che spesso si occupa di femminicidio e tematiche molto importanti: vere e proprie battaglie. “È una scelta. Le donne hanno maggiore sensibilità, spirito di sacrificio e intuizione nel lavoro redazionale”, racconta. Poi Giletti, sempre super partes, manda una vera stoccata a tutti. “Se ognuno di noi trattasse ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) “Attaccarmi è uno sport che piace a tutti”: Massimozittisce tutti. Perché la sua trasmissione, Non è l'arena in onda su La7, cavalca tutti i temi dell'attualità e della politica. Così,, nella consueta puntata della domenica fa una confessione molto personale. "Ormai è dalche non mi occupo più di quello che gli altri pensano di me. Vado per la mia strada e rispondo alla mia coscienza”, dice il giornalista (cintura nera di inchieste). Tante novità nella nuova edizione di Non è l'arena, che spesso si occupa di femminicidio e tematiche molto importanti: vere e proprie battaglie. “È una scelta. Le donne hanno maggiore sensibilità, spirito di sacrificio e intuizione nel lavoro redazionale”, racconta. Poi, sempre super partes, manda una vera stoccata a tutti. “Se ognuno di noi trattasse ...

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05… - IsabellaCesarin : RT @SP_edizioni: 'Terzo Foglio', di Pasquale Panella, edito da Spedizioni. Terzo dei quattro volumi che raccolgono i Monologhi scritti per… - Aio_Ben : Nel febbraio 2001 Gianfranco Fini di AN la nomina coordinatrice del comitato nazionale di di Azione Giovani. Nel 20… - GiadaLeclerc_16 : Dal 2004???? Mi è dispiaciuto troppo non esserci ieri dal vivo a casa Nostra Sarà per un'altra - SP_edizioni : 'Terzo Foglio', di Pasquale Panella, edito da Spedizioni. Terzo dei quattro volumi che raccolgono i Monologhi scrit… -