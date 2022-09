Così l'esercito ucraino ha riconquistato in una settimana i territori presi dai russi in tre mesi e le due opzioni di Putin (Di lunedì 12 settembre 2022) Il responsabile del Desk Esteri de La Stampa <strong>Giordano Stabile</strong> piega come l'esercito ucraino è riuscito in pochissimo tempo a riprendersi i territori occupati dai russi e cosa potrebbe fare Putin per salvare la sua "missione speciale". Leggi su lastampa (Di lunedì 12 settembre 2022) Il responsabile del Desk Esteri de La Stampa Giordano Stabile piega come l'è riuscito in pochissimo tempo a riprendersi ioccupati daie cosa potrebbe fareper salvare la sua "missione speciale".

