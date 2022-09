Coppa Davis 2022, Italia-Svezia: programma, orari, tv, streaming, convocati (Di lunedì 12 settembre 2022) Si disputerà domenica 18 settembre dalle ore 15.00 in poi la partita tra Italia e Svezia, match valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2022. Si giocherà all’Unipol Arena di Bologna e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Per questa sfida Filippo Volandri potrà contare su due fuoriclasse come Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Oltre a loro due, ci saranno poi Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Dall’altra parte invece, la Svezia di Johan Hedsberg proverà a dire la sua con i fratelli Ymer (Mikael ed Elias), Dragos Nicolae Madaras, Jonathan Mridha e Andre Goransson. Lo scontro tra Italia e Svezia si potrà vedere in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in diretta ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Si disputerà domenica 18 settembre dalle ore 15.00 in poi la partita tra, match valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi della. Si giocherà all’Unipol Arena di Bologna e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Per questa sfida Filippo Volandri potrà contare su due fuoriclasse come Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Oltre a loro due, ci saranno poi Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Dall’altra parte invece, ladi Johan Hedsberg proverà a dire la sua con i fratelli Ymer (Mikael ed Elias), Dragos Nicolae Madaras, Jonathan Mridha e Andre Goransson. Lo scontro trasi potrà vedere in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in diretta ...

mclando_4 : può finire questo incubo? voglio guardare la coppa davis - Gaia_Mai_ : Questa settimana Coppa Davis e domenica prossima Pippo Ganna a me servono già da adesso le cerbottane con le goccine - ProCozzo : @Vanessa89125464 Mo si vince la coppa davis. - JulioCesare12 : Come insegna Antonio Conte da Lecce, testa alla Coppa Davis - mauricarminati : @MarcelloChirico Non cadere nelle provocazioni, continua a fare informazione... Ormai si sa, tutti sono ferrati su… -

Tennis in Piazza e biglietti per le scuole: la Coppa Davis a misura di bambini BOLOGNA - Cresce l'attesa per l'arrivo delle Davis Cup by Rakuten Finals a Bologna. A pochi giorni dall'inizio dello spettacolo all'Unipol Arena, parte un programma di iniziative della Federazione Italiana Tennis e del Comune di Bologna dedicato ... Coppa Davis, Croazia a Bologna senza Cilic: "Ho bisogno di recuperare" La Croazia perde il suo giocatore migliore in vista del girone di Coppa Davis a Bologna. Marin Cilic , infatti, ha annunciato che non sarà a disposizione del capitano Vedran Martic per gli impegni contro Italia, Argentina e Svezia. 'Dopo un periodo impegnativo, ... Coppa Davis Bologna, le stelle dell'Italtennis a Palazzo Re Enzo: le foto Ci sono tutti (o quasi): Berrettini, Bolelli, Musetti, Fognini e il capitano Volandri. Cena di gala nel cuore del centro. La torre Asinelli si colora di verde ... Coppa Davis, Tartarini: “Campo lento e palle pesanti, a Lorenzo piacciono queste condizioni” [VIDEO, ESCLUSIVA] Manca pochissimo all’inizio della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. All’Unipol Arena di Bologna, martedì 13 settembre esordiranno Argentina e Svezia, mentre mercoledì sarà la volta dell’Itali ... BOLOGNA - Cresce l'attesa per l'arrivo delleCup by Rakuten Finals a Bologna. A pochi giorni dall'inizio dello spettacolo all'Unipol Arena, parte un programma di iniziative della Federazione Italiana Tennis e del Comune di Bologna dedicato ...La Croazia perde il suo giocatore migliore in vista del girone dia Bologna. Marin Cilic , infatti, ha annunciato che non sarà a disposizione del capitano Vedran Martic per gli impegni contro Italia, Argentina e Svezia. 'Dopo un periodo impegnativo, ...Ci sono tutti (o quasi): Berrettini, Bolelli, Musetti, Fognini e il capitano Volandri. Cena di gala nel cuore del centro. La torre Asinelli si colora di verde ...Manca pochissimo all’inizio della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. All’Unipol Arena di Bologna, martedì 13 settembre esordiranno Argentina e Svezia, mentre mercoledì sarà la volta dell’Itali ...