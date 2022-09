Coppa Davis 2022, il regolamento dei gironi delle Finals: quante si qualificano e cosa succede a pari punti (Di lunedì 12 settembre 2022) Da domani, martedì 13, a domenica 18 settembre, si disputerà in quattro sedi (una per gruppo) la prima fase delle Finali di Coppa Davis 2022 di tennis: passeranno il turno le prime due classificate di ciascun girone, che giocheranno la seconda fase ad eliminazione diretta, prevista dal 22 al 27 novembre a Malaga, in Spagna. L’Italia di capitan Filippo Volandri è stata nel Gruppo A, che gli azzurri giocheranno in casa, a Bologna, con Croazia, Argentina e Svezia: in caso di vittoria gli azzurri affronteranno la seconda del Gruppo D, con USA, Gran Bretagna, Kazakistan e Paesi Bassi, mentre in caso di secondo posto incrocio con la prima del Gruppo B, con Spagna, Canada, Serbia e Corea del Sud. Andiamo a scoprire il regolamento delle Davis Cup Finals ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Da domani, martedì 13, a domenica 18 settembre, si disputerà in quattro sedi (una per gruppo) la prima faseFinali didi tennis: passeranno il turno le prime due classificate di ciascun girone, che giocheranno la seconda fase ad eliminazione diretta, prevista dal 22 al 27 novembre a Malaga, in Spagna. L’Italia di capitan Filippo Volandri è stata nel Gruppo A, che gli azzurri giocheranno in casa, a Bologna, con Croazia, Argentina e Svezia: in caso di vittoria gli azzurri affronteranno la seconda del Gruppo D, con USA, Gran Bretagna, Kazakistan e Paesi Bassi, mentre in caso di secondo posto incrocio con la prima del Gruppo B, con Spagna, Canada, Serbia e Corea del Sud. Andiamo a scoprire ilCup...

