Cocaina rosa smerciata a Torre del Greco | 400 euro a dose

(Di lunedì 12 settembre 2022) Per i chimici 2C-B oppure 4-bromo-2,5-dimetossi-feniletilamina. Per i meno avvezzi a tali termini semplicemente ””, anche se con la polvere bianca non ha nulla a che fare. Si tratta, infatti, di una sostanza tutta sintetica che genera effetti psichedelici, visioni e distorsioni della realtà che richiamano i colori accesi dei cartoni animati.nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

