Bus elettrico Pd | botta e risposta Meloni-Letta

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) –tra Enricoe Giorgiaal confronto sul sito del Corriere sulla mobilità elettrica e l’ecotour del Pd in campagna elettorale. Dice: “Puntare sull’non è una cosa intelligente, perchè vuole dire mettersi in mano alla Cina e intanto perchè t’ha lasciato a piedi…”. Ribatte: “Non mi ha lasciato a piedi, abbiamo tre mezzi che vengono usati in modo alternativo. E’ una fake news del tuo sistema mediatico”. E “quale sarebbe?”, chiedee il segretario Pd cita alcuni quotidiani: “Libero, la Verità, il Giornale…”. L'articolo proviene da Italia Sera.

