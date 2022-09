Agricoltore vittima di usura nel barese fa arrestare i suoi aguzzini

Leggi su agi

(Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - In cinque avrebbero estorto denaro ad un imprenditore agricolo delper 10 anni, dal 2008 al 2018 e in parte del 2020. Dopo la denuncia presentata dall'uomo e le indagini condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, dei presunti autori, tutti residenti tra Bari, Triggiano e Rutigliano, tre sono finiti in carcere, uno ai domiciliari, l'altro con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con l'accusa di, estorsione aggravata dal metodo mafioso, spaccio di sostanza stupefacente e favoreggiamento. Le indagini hanno fatto emergere che un 41enne, in concorso con la madre 67enne e un 72enne di Bari, con il ruolo di mediatore, a fronte di un prestito concesso all'imprenditore, nei primi mesi del 2008, di complessivi 40.000 euro, avrebbe imposto la corresponsione di interessi ...