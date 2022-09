Votano i morti Elezioni truccate? Spuntano i documenti-choc

(Di domenica 11 settembre 2022) Ma all'estero possono votare anche i? Il dubbio - vedremo tra poco tutt'altro che campato per aria - è venuto ad Andrea Di Giuseppe, di professione imprenditore, che alledel 25 settembre è capolista per il centrodestra nella circoscrizione America settentrionale e centrale. Una volta accettata la candidatura, Di Giuseppe ha messo al lavoro il suo staff per capire come funzionava il voto all'estero «e ci ha messo cinque minuti a capire che qualcosa non quadra», spiega a Libero. LE ACCUSE Così lo scorso 5 settembre ha presentato una denuncia querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Roma. La prima contestazione riguarda proprio le liste elettorali della sua circoscrizione. Dopo essersele procurate presso il Ministero dell'Interno le ha analizzate e ha scoperto che «su un totale di 437.802 nominativi presenti nella ...

Patty_Rose_L : RT @EsteriLega: Schede estere nel caos «Votano anche i morti» - SabryStefano : RT @EsteriLega: Schede estere nel caos «Votano anche i morti» - alfrig409 : RT @EsteriLega: Schede estere nel caos «Votano anche i morti» - cardella42 : RT @EsteriLega: Schede estere nel caos «Votano anche i morti» - Roby_it : @sunrisesrose Perche non mi vergogno di quello che dico e faccio. Non c'e' nessun limite. Sono solo pensieri di chi… -

... che sono in aumento sia in Sicilia e sia in tutta Italia', dice Crisafulli, 'i politici dovrebbero tenere bene a mente che, se è vero che inon, le loro famiglie però sì. E tutti i ...... l'accordo parlamentare per "istituzionalizzare la rivolta", la frenata e idovuti alla ...profondamente contraddittorio inneggiare alla democrazia per poi vomitare astio sulle masse che "...CATANIA. “Chiedo un incontro con i candidati alle elezioni del 2022, nazionali e regionali. A tutti loro rivolgo un appello affinché nei loro programmi politici venga data priorità alla sicurezza stra ...E la guerra Pure sta mostrando un mondo capovolto. Putin, ex numero uno dei servizi segreti più comunisti in assoluto, è - diciamo così - meno contestato a destra che a sinistra, ...