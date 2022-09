Us Open, la polacca Iga Swiatek è regina di New York. Battuta Ons Jabeur in due set (Di domenica 11 settembre 2022) Iga Swiatek è la vincitrice degli Us Open di tennis femminile, battendo 6-2, 7-6 Ons Jabeur. Una vittoria storica in una finale storica. Per la prima volta in assoluto l’ultimo scontro del Grande Slam di New York ha visto un’araba e una polacca battersi sul campo di cemento del Flushing Meadows: Iga Swiatek cercava il suo terzo Slam e l’ha ottenuto: numero 1 del Mondo nel ranking Wta, nel 2022 ha già vinto il Roland Garros oltre numerosi altri tornei di spicco come l’Open del Qatar e l’Indian Wells. Dopo la sconfitta a Wimbledon contro Elena Rybakina, la tunisina Ons Jabeur si è Battuta per la sua seconda finale di Slam. Dopo la vittoria importante a Madrid, Jabeur ha sfidato l’avversaria polacca in ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Igaè la vincitrice degli Usdi tennis femminile, battendo 6-2, 7-6 Ons. Una vittoria storica in una finale storica. Per la prima volta in assoluto l’ultimo scontro del Grande Slam di Newha visto un’araba e unabattersi sul campo di cemento del Flushing Meadows: Igacercava il suo terzo Slam e l’ha ottenuto: numero 1 del Mondo nel ranking Wta, nel 2022 ha già vinto il Roland Garros oltre numerosi altri tornei di spicco come l’del Qatar e l’Indian Wells. Dopo la sconfitta a Wimbledon contro Elena Rybakina, la tunisina Onssi èper la sua seconda finale di Slam. Dopo la vittoria importante a Madrid,ha sfidato l’avversariain ...

