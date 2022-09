Traffico Roma del 11-09-2022 ore 11:30 (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per lavori sulla Cassia bis tra il raccordo e via della Giustiniana in uscita da Roma code per lavori anche sulla via Pontina raccordo e Castel di Decima verso Pomezia Traffico incolonnato anche all’altezza di Castel di Decima in direzione di Roma si rallenta per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo e tra Casilina Appia ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per lavori sulla Cassia bis tra il raccordo e via della Giustiniana in uscita dacode per lavori anche sulla via Pontina raccordo e Castel di Decima verso Pomeziaincolonnato anche all’altezza di Castel di Decima in direzione disi rallenta perintenso sulla carreggiata interna del raccordo e tra Casilina Appia ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta velocità Roma – Firenze (direzione Roma) dalle ore 11:10 traffico ferroviario rallentato in prossi… - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Alta velocità Roma – Firenze >Roma ??Traffico rallentato in prossimità di San Donato per inconven… - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Alta velocità Roma – Firenze >Roma ??Traffico rallentato in prossimità di San Donato per inconven… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta velocità Roma – Firenze (direzione Roma) dalle ore 11:10… - LuceverdeRoma : ????#Roma #lavori #traffico - SS148 Via Pontina ?????? Code a tratti tra Raccordo Anulare e Castel di Decima >< #Luceverde #Lazio -