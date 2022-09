SBK Magny Cours | Razgatlioglu vince Gara 2 piegando Rinaldi e Bassani

(Di domenica 11 settembre 2022)2 folle per la Superbike a. Un contatto tra Jonathan Rea e Alvaro Bautista nel corso del secondo giro ha costretto lo spagnolo ad abbandonare la corsa, con annesso pesante "zero" in ...

Gazzetta_it : Sbk Magny-Cours: Razgatlioglu trionfa in gara 2, Ducati sul podio con Rinaldi e Bassani - gponedotcom : Succede davvero di tutto nella manche conclusiva della domenica con l’errore del portacolori Kawasaki che mette lo… - corsedimoto : IL FATTACCIO - Rea butta fuori pista Bautista, Toprak ne approfitta: la Superike regala sempre colpi di scena. Rina… - gponedotcom : Il pilota della Kawasaki ha sbagliato completamente la frenata e ha tirato una spallata ad Alvaro: gli Steward lo p… - corsedimoto : LORENZO BALDASSARRI cade all'ultimo giro, sorpasso Mondiale in fumo. Dominique Aegerter torna a vincere, lo svizzer… -

Yamaha dominatrice La gara sul tracciato diCours della classe Supersport ha visto imporsi la moto giapponese. Infatti nelle prime cinque posizioni sono ben quattro le Yamaha R6 classificate, e ...Gara 2 folle per la Superbike aCours . Un contatto tra Jonathan Rea e Alvaro Bautista nel corso del secondo giro ha costretto lo spagnolo ad abbandonare la corsa, con annesso pesante "zero" in ottica iridata. Ritiro figlio ...Bautista resta in testa al campionato nonostante lo zero di Gara 2, Razgatlioglu si avvicina dopo la terza doppietta domenicale in stagione. Rea a -47 ed “aiutato” dal long lap penalty ...Accade di tutto in Francia: Rea (5°) stende Bautista, il turco vince e accorcia a -30 in classifica generale. Michael e Axel portano la Ducati sul podio ...