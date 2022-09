Rick Rescorla | l’eroe silenzioso dell’11 settembre

Wired Italia

Uno tra i gli esempi più citati di come la preparazione abbia permesso di salvare persone e aziende è quello di. Responsabile della sicurezza per Morgan Stanley, una tra le principali ...Uno tra i gli esempi più citati di come la preparazione abbia permesso di salvare persone e aziende è quello di. Responsabile della sicurezza per Morgan Stanley, una tra le principali ... 5 storie dell'11 settembre che meritano di essere conosciute