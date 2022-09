Regina Elisabetta, i compagni pazzi per la Corona: sinistra in tilt (Di domenica 11 settembre 2022) "Contrordine, compagni. Noi grideremo eterna fedeltà alla monarchia, al potere di uno solo; ormai abbiamo rottamato Falce e Martello, crediamo in Corona e Trono". Deve essere passata questa velina ieri nelle redazioni dei quotidiani di sinistra per convincere giornalisti e firme illustri a celebrare in modo sperticato la Regina Elisabetta appena scomparsa. Lei, icona della Tradizione, modello di Nobiltà e non certo di Proletariato, di promozione fiera dell'identità nazionale e mica di globalismo senza confini, di potere sacrale al punto che avrebbe dovuto essere Dio in persona a salvarla, nonché vertice della Famiglia Reale, curiosamente si trovava a essere omaggiata dai quotidiani progressisti che di solito esprimono ripugnanza per tutto ciò che ha che fare con Dio, Patria e Famiglia, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) "Contrordine,. Noi grideremo eterna fedeltà alla monarchia, al potere di uno solo; ormai abbiamo rottamato Falce e Martello, crediamo ine Trono". Deve essere passata questa velina ieri nelle redazioni dei quotidiani diper convincere giornalisti e firme illustri a celebrare in modo sperticato laappena scomparsa. Lei, icona della Tradizione, modello di Nobiltà e non certo di Proletariato, di promozione fiera dell'identità nazionale e mica di globalismo senza confini, di potere sacrale al punto che avrebbe dovuto essere Dio in persona a salvarla, nonché vertice della Famiglia Reale, curiosamente si trovava a essere omaggiata dai quotidiani progressisti che di solito esprimono ripugnanza per tutto ciò che ha che fare con Dio, Patria e Famiglia, con ...

