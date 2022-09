Ospitalità senza barriere | Bergamo fa rete per un turismo inclusivo e accessibile

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 settembre 2022) Il territorio bergamasco fa squadra per une attento alle esigenze di tutti, per ampliare l’offerta di servizi di qualità anche in vista dei due grandi eventiBrescia Capitale della cultura 2023 e Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali Milano Cortina 2026. “– servizi residenzialità e”, progetto nato nel 2014 dal consorzio Il Solco del Serio e attivato in Valle Seriana e Valle di Scalve, da oggi si allarga all’intero territorio provinciale grazie alla firma di un protocollo di intesa che coinvolge Comune di, Comunità montane, Parco delle orobie, Visit, Confocooperative, Legacoop Lombardia, Coordinamento ...