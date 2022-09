Moviola Inter - Torino, Ayroldi - Di Bello e Sanabria rosso: OFR e incertezza (Di domenica 11 settembre 2022) Resta più d'una perplessità sul rosso dato e poi revocato per Sanabria , unica ombra in una gara diretta discretamente, lette bene un paio di casi nelle aree (mai rigore per mani di Buongiorno, ad ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) Resta più d'una perplessità suldato e poi revocato per, unica ombra in una gara diretta discretamente, lette bene un paio di casi nelle aree (mai rigore per mani di Buongiorno, ad ...

internewsit : Inter-Torino, la moviola: perplessità Sanabria. Rosso non un errore - CdS - - internewsit : Moviola Inter-Torino: su Sanabria Ayroldi esagera come con Brozovic - - FcInterNewsit : Inter-Torino, la moviola - Ayroldi in confusione: giusto il dietrofront sul rosso a Sanabria -