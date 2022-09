Meloni “Il Pnrr è una grande occasione | ma va modificato”

(Di domenica 11 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ilè unae non va sprecata. Occorre accelerarne l'attuazione, perchè molti interventi sono in ritardo. E' lo stesso ministro dell'Economia Franco a dirlo: dei circa 15 miliardi che dovevano essere spesi al 31 dicembre 2021 ne sono stati spesi poco più di 5, molti dei quali su progetti già in corso e rifinanziati. Poi è necessario portare avanti un suo mirato aggiornamento, rimodulando le risorse italiane del Fondo complementare e proponendo alla Commissione Ue di sostenere modifiche specifiche nell'ambito di quanto previsto dal regolamento Ue”. Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, intervistata dal quotidiano della Cei, Avvenire. Nella stessa intervista,ha sottolineato l'importanza della natalità per il futuro del Paese. “E' il primo ...

Anche laè diventata frugale Non esattamente , ma si rende conto che se andrà al governo ... SCENARIO/ "al palo e crisi in arrivo, il 26/9 si decidono le sorti dell'Italia" Il partito dello ...Letta in realtà dice che il voto inutile è quello a voi e che votare per voi è votare per. ... per chi vuole completare il, per chi vuole lasciare Mario Draghi a palazzo Chigi. Però, con ... Meloni: 'Il Pnrr si può perfezionare'. Salvini: 'Scostamento e scudo europeo' MILANO (ITALPRESS) - "Il Pnrr è una grande occasione e non va sprecata. Occorre accelerarne l'attuazione, perchè molti interventi sono in ritardo. E' lo ...S’avvicina il 25 settembre. Le forze in lizza si scambiano strali senz’esclusione di colpi. Fortunatamente c’è accordo almeno sugli aiuti (tardivi) a imprese e famiglie per compensare il prezzo vertig ...