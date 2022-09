Inter, per Lukaku seduta personalizzata ad Appiano (Di domenica 11 settembre 2022) Romelu Lukaku è tornato dal Belgio e quest'oggi lavorerà con sedute personalizzate ad Appiano Gentile. Il calciatore sta recuperando... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Romeluè tornato dal Belgio e quest'oggi lavorerà con sedute personalizzate adGentile. Il calciatore sta recuperando...

gippu1 : Per la prima volta in campionato nella gestione Simone Inzaghi, l'Inter non ha mai calciato in porta nel primo tempo #InterTorino - FBiasin : Questa partita l’ha vinta l’#Inter: l’hanno vinta #Barella e #Brozovic protagonisti del gol, l’ha vinta #Lautaro ch… - FBiasin : La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo no… - antuan_rinaldi : RT @RidTheRock: Calciatori indisponibili per infortunio ad oggi: ????JUVENTUS 8 ????ROMA 6 ????MILAN 5 ????FIORENTINA 4 ????ATALANTA 3 ????NA… - EMMEESSE_ : Sicuramente l’Inter è in classifica per gli acquisti fatti da stiven sang nel rispetto della sostenibilità e non gr… -