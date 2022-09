“Domenica In”, Mara Venier riparte. Perché Matano è al suo fianco (Di domenica 11 settembre 2022) È tempo di ripartire: Mara Venier, di nuovo al timone di Domenica In per la sua 14esima edizione (da record), ha accolto in studio alcuni ospiti strepitosi per un inizio con il botto. Accanto a lei, ha voluto delle persone speciali come “portafortuna”. E tra queste non poteva che esserci anche Alberto Matano, con cui la conduttrice ha stretto un’amicizia meravigliosa. Per lei, il giornalista ha cancellato tutti i suoi impegni ed è stato ricompensato da una sorpresa incredibile. Domenica In, una ripartenza meravigliosa Mara Venier ha aperto la prima puntata di Domenica In con un sorriso smagliante e la sua solita simpatia travolgente. Questa è per lei l’edizione dei record: accettando di condurre lo show per la 14esima volta, ha ... Leggi su dilei (Di domenica 11 settembre 2022) È tempo di ripartire:, di nuovo al timone diIn per la sua 14esima edizione (da record), ha accolto in studio alcuni ospiti strepitosi per un inizio con il botto. Accanto a lei, ha voluto delle persone speciali come “portafortuna”. E tra queste non poteva che esserci anche Alberto, con cui la conduttrice ha stretto un’amicizia meravigliosa. Per lei, il giornalista ha cancellato tutti i suoi impegni ed è stato ricompensato da una sorpresa incredibile.In, unanza meravigliosaha aperto la prima puntata diIn con un sorriso smagliante e la sua solita simpatia travolgente. Questa è per lei l’edizione dei record: accettando di condurre lo show per la 14esima volta, ha ...

