CM scommesse | La Juve vince 3-1 | dominio Lazio e pochi gol fra Bologna e Fiorentina Occhio anche a Boca-River | Le nostre scommesse

(Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-11 09:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ottantanovesimo e rigore. Sono le due parole che hanno cambiato i risultati e la storia degli anticipi di Serie A. Napoli e Inter a un soffio dalla fine, Milan dal dischetto. Quindi oggi tocca tenere la strada antus e, che giocano in casa contro Salernitana e Verona: sarebbero punti buttati al vento e in questa giornata non si può proprio cominciare con i regali di Natale. Parto con Allegri, che va in campo come posticipo, stasera. Non si sta mettendo i tifosi dalla sua parte con il gioco, le interviste e soprattutto i risultati, bisogna risalire la china se no sono guai seri. Non si segna granchè, non si tira granchè. Ha detto che non gli interessa essere “bellini” ma sono i tre punti quelli basilari. Non c’è dubbio, ...