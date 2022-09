Chiara Ferragni e Fedez incontrano Mattarella: i social esplodono, i commenti (Di domenica 11 settembre 2022) Incontro a sorpresa tra Fedez e Chiara Ferragni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il selfie fa impazzire i social E’ andato in scena l’attesissimo Gran Premio d’Italia, tappa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 settembre 2022) Incontro a sorpresa trae il presidente della Repubblica Sergio. Il selfie fa impazzire iE’ andato in scena l’attesissimo Gran Premio d’Italia, tappa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

SusannaCeccardi : I #Ferragnez hanno una doppia moralità. Mentre Chiara #Ferragni lancia appelli per la sicurezza nelle città italia… - FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - pipposchitt : RT @sole24ore: Mattarella al Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, il selfie con Chiara Ferragni e Fedez - Il Sole 24 ORE https://t.co… - sole24ore : Mattarella al Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, il selfie con Chiara Ferragni e Fedez - Il Sole 24 ORE… -