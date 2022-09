Al ‘partitone cor prof’ rivedo i miei ragazzi | che meraviglia!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) “L’ha letto La coscienza di Zeno, di Svevo? Le piace, professore?”. Insieme ai compagni che si stanno cambiando, Cadmo è seduto su una delle due panchine, ai bordi del campo di calcetto che Giacomo ha affittato. Dopo esserci accordati sul giorno e l’orario. Il gruppo whatsapp “Partitone cor prof” serve a questo, soprattutto. “Ma che domandi fai? Secondo te non l’ha letto?”, dice Tobia, precedendo la mia risposta. Che a quel punto decido di sostituire con una strizzata d’occhio. Pensando che il discorso sia iniziato e concluso. Invece Cadmo, prosegue chiedendomi cosa ne pensi di Zeno Cosini, il protagonista del romanzo di Svevo. Neppure in questa occasione ho il tempo di rispondere. “E’ un uomo senza alcuna volontà. Un inetto, insomma”, sentenzia Giacomo. Mentre arriva Leo, che ci aveva avvertito che era in ritardo, Cadmo si alza e mi si avvicina. “E Dostoevskij… lo conosce?”, mi ...