Venezia 79, la Poitras ricorda Panahi. Cate Blanchett: “Berrò vino rosso con la Coppa Volpi” (Di sabato 10 settembre 2022) “Non posso pensare che Jafar Panahi, il regista di No bears, film che ho visto e che mi ha emozionato sia ora in prigione. Vorrei che facessimo tutto quello che è possibile in questo momento per rilasciare i registi imprigionati oggi nel mondo”. Laura Poitras con il suo Leone d’Oro tra le mani per All the beauty and the bloodshed rivolge il suo primo pensiero ad un suo collega, “sconfitto”, proprio mentre è il momento dei festeggiamenti. “Non ho mai conosciuto una donna coraggiosa come Nan Goldin, la protagonista del mio film. È riuscita a combattere una famiglia spietata come la Sackler e ha deciso di affossarla. Lunedì è il suo compleanno le porterò questo Leone”. Altra donna sul palco delle premiazioni di Venezia 79 è Cate Blanchett, vincitrice della Coppa Volpi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Non posso pensare che Jafar, il regista di No bears, film che ho visto e che mi ha emozionato sia ora in prigione. Vorrei che facessimo tutto quello che è possibile in questo momento per rilasciare i registi imprigionati oggi nel mondo”. Lauracon il suo Leone d’Oro tra le mani per All the beauty and the bloodshed rivolge il suo primo pensiero ad un suo collega, “sconfitto”, proprio mentre è il momento dei festeggiamenti. “Non ho mai conosciuto una donna coraggiosa come Nan Goldin, la protagonista del mio film. È riuscita a combattere una famiglia spietata come la Sackler e ha deciso di affossarla. Lunedì è il suo compleanno le porterò questo Leone”. Altra donna sul palco delle premiazioni di79 è, vincitrice della...

