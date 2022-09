Ultime Notizie Roma del 10-09-2022 ore 07:10 (Di sabato 10 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale venerdì 9 settembre Buongiorno da Francesco Vitale è morta 90 anni la regina Elisabetta dopo 70 anni di legno i funerali solenni tra 10 giorni fall lacrime fiori davanti Buckingham Palace messaggi di cordoglio da tutto il mondo dalla politica allo spettacolo il nuovo re Ca Camilla la regina consorte William e Kate diventano anche Duchi di Cornovaglia per legge sullo stato di Potenza nucleare la norma permette a Pyongyang attacchi vari preventivi vieta.di colloqui sulla denuclearizzazione la porteremo le nostre armi atomiche ferma Kim Ucraina e reporter italiano Firenze sorbi è stato ferito vicino Kurt sono curato dai russi a ferma sto bene sono sicuro fumata nera sul Play scarpe europeo del russo la proposta non sarà discusso al vertice dei ministri europei dell’energia decisione slitta a ottobre pronto invece il decreto del governo draghi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 settembre 2022)dailynews radiogiornale venerdì 9 settembre Buongiorno da Francesco Vitale è morta 90 anni la regina Elisabetta dopo 70 anni di legno i funerali solenni tra 10 giorni fall lacrime fiori davanti Buckingham Palace messaggi di cordoglio da tutto il mondo dalla politica allo spettacolo il nuovo re Ca Camilla la regina consorte William e Kate diventano anche Duchi di Cornovaglia per legge sullo stato di Potenza nucleare la norma permette a Pyongyang attacchi vari preventivi vieta.di colloqui sulla denuclearizzazione la porteremo le nostre armi atomiche ferma Kim Ucraina e reporter italiano Firenze sorbi è stato ferito vicino Kurt sono curato dai russi a ferma sto bene sono sicuro fumata nera sul Play scarpe europeo del russo la proposta non sarà discusso al vertice dei ministri europei dell’energia decisione slitta a ottobre pronto invece il decreto del governo draghi ...

