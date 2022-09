Telecomunicazioni | l’Ue vuole che Big Tech contribuisca ai costi

(Di sabato 10 settembre 2022) L’organo esecutivo dell’Unione europea avvierà una consultazione all’inizio del prossimo anno sulla possibilità che i giganti della tecnologia debbano sostenere alcuni deidella rete dieuropea, ha dichiarato il capo dell’industria delThierry Breton. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> Apple affronta un reclamo anticoncorrenziale in Messico Gli operatori dieuropei hanno fatto pressioni per un contributo finanziario da parte di aziende tecnologiche statunitensi come Google di Alphabet (GOOGL.O), Facebook di Meta e Netflix (NFLX.O), affermando che utilizzano una parte enorme del traffico Internet. «Dobbiamo anche verificare se il regolamento è adattato con i ‘GAFA’ (Google, Apple, Facebook, Amazon), ad esempio, che utilizzano la larghezza di ...

