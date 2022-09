Sospesa Cadice-Barcellona, malore sugli spalti: Ledesma corre con il defibrillatore! (VIDEO) (Di sabato 10 settembre 2022) La partita tra Cadice e Barcellona, valevole per la quinta giornata di Liga, è stata Sospesa all’ottantesimo minuto a causa di un malore di un tifoso alle spalle della porta difesa dal portiere del Cadice. Momenti di grande terrore con l’arbitro che è stato costretto ad interrompere il match. Una delle immagini chiave è la corsa di Ledesma (portiere del Cadice) con il defibrillatore in mano. Infatti l’estremo difensore ha lanciato l’apparecchio ai sanitari che prontamente sono andati in soccorso del tifoso. Cadice, Barcellona, Ledesma Al momento la partita è ferma da circa venti minuti con il direttore di gara, Del Cerro, che ha deciso di far rientrare i calciatori negli spogliatoi. Segno che la situazione è ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 settembre 2022) La partita tra, valevole per la quinta giornata di Liga, è stataall’ottantesimo minuto a causa di undi un tifoso alle spalle della porta difesa dal portiere del. Momenti di grande terrore con l’arbitro che è stato costretto ad interrompere il match. Una delle immagini chiave è la corsa di(portiere del) con il defibrillatore in mano. Infatti l’estremo difensore ha lanciato l’apparecchio ai sanitari che prontamente sono andati in soccorso del tifoso.Al momento la partita è ferma da circa venti minuti con il direttore di gara, Del Cerro, che ha deciso di far rientrare i calciatori negli spogliatoi. Segno che la situazione è ...

