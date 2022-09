SERIE A SESTA GIORNATA, INZAGHI IN BILICO SUL TORO (Di sabato 10 settembre 2022) L’Inter è reduce da due sconfitte consecutive, la prima è arrivata in campionato contro il Milan mentre, la seconda, è arrivata contro il Bayern Monaco, nella prima partita stagionale di Champions League. Proprio la sconfitta nella quinta GIORNATA di campionato, ha evidenziato le grosse difficoltà dell’Inter, soprattutto nel reparto difensivo, che aveva fatto tanto bene nelle passate stagioni. A San Siro, la squadra nerazzurra, ospiterà il Torino di Ivan Juric; l’Inter ha un record dominante in SERIE A nei confronti dei granata, avendo vinto 71 partite, rispetto alle 38 dei rivali. Simone INZAGHI, deve tenere conto che la partita di martedì contro il Viktoria Plzen, potrebbe essere molto importante per il proseguo europeo della sua squadra; è per questo che contro il Torino potrebbero esserci vari cambi nella formazione, nel reparto ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 10 settembre 2022) L’Inter è reduce da due sconfitte consecutive, la prima è arrivata in campionato contro il Milan mentre, la seconda, è arrivata contro il Bayern Monaco, nella prima partita stagionale di Champions League. Proprio la sconfitta nella quintadi campionato, ha evidenziato le grosse difficoltà dell’Inter, soprattutto nel reparto difensivo, che aveva fatto tanto bene nelle passate stagioni. A San Siro, la squadra nerazzurra, ospiterà il Torino di Ivan Juric; l’Inter ha un record dominante inA nei confronti dei granata, avendo vinto 71 partite, rispetto alle 38 dei rivali. Simone, deve tenere conto che la partita di martedì contro il Viktoria Plzen, potrebbe essere molto importante per il proseguo europeo della sua squadra; è per questo che contro il Torino potrebbero esserci vari cambi nella formazione, nel reparto ...

