SBK Magny Cours, Redding: 'I commenti negativi mi hanno motivato, ora la pista mi premia' (Di sabato 10 settembre 2022) Sorride Scott Redding, e ne ha ben donde. In una Gara 1 pazza e tutt'altro che avara di errori infatti il pilota inglese non ha sbagliato nulla, approfittando della situazione e cogliendo il massimo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022) Sorride Scott, e ne ha ben donde. In una Gara 1 pazza e tutt'altro che avara di errori infatti il pilota inglese non ha sbagliato nulla, approfittando della situazione e cogliendo il massimo ...

corsedimoto : COM'E' CAMBIATO IL MONDIALE SUPERBIKE dopo il successo di Bautista e il contemporaneo errore di Rea e Toprak in gar… - motoblogit : SBK Magny-Cours 2022: Bautista conquista Gara-1 - gponedotcom : Una bandiera rosa esposta dopo 12 giri ha chiuso in anticipo la partita dando la vittoria a Lorenzo davanti a Van S… - corsedimoto : BALDASSARRI CHE COLPO! Lorenzo Baldassarri vince la prima sfida francese e sale ad appena cinque punti dal battistr… - sportal_it : Sbk Magny-Cours, Alvaro Bautista e Ducati esultano due volte -