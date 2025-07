Roma 50 feriti 2 gravi nell’esplosione della pompa Gpl | aperta indagine per lesioni colpose| VIDEO

Un'onda di terrore ha sconvolto Roma con un'esplosione devastante in un deposito di gas Gpl in via dei Gordiani, lasciando 50 feriti e due in condizioni gravi. La scena è apocalittica: auto carbonizzate, campi da tennis ridotti in cenere e un'aria irrespirabile. Le autorità hanno aperto un'indagine per lesioni colpose, mentre il territorio cerca di riprendersi da questa tragedia inattesa. La nostra attenzione ora si concentra sulla sicurezza e sulle cause di questa tragedia.

Una potente esplosione "potente come una bomba", in un deposito di gas Gpl in via dei Gordiani, zona Prenestino a Roma. Il numero e le condizioni dei feriti, come specificato dagli ambienti ospedalieri, è in continuo aggiornamento. Ciò che ne resta, è una scena quasi post apocalittica: carcasse d'auto, campi da tennis ridotte in cenere e un'aria irrespirabile, in un paesaggio desolato

