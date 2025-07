UFFICIALE | Jonathan David È Della Juventus! Contratto Fino al 2030

Un talento giovane e promettente che potrà fare la differenza sui campi italiani. La Juventus, con questa grande manovra di mercato, rafforza il proprio attacco e si prepara a nuove sfide nel calcio europeo. Jonathan David diventa ufficialmente un elemento fondamentale della rosa bianconera, portando entusiasmo e ambizione alla squadra. Un matrimonio destinato a scrivere pagine entusiasmanti del calcio italiano.

UFFICIALE: Jonathan David È Della Juventus! L’Attaccante Firma Fino al 2030. Finalmente è arrivata l’ufficialità che tutti i tifosi bianconeri attendevano: Jonathan David è un nuovo giocatore della Juventus! L’attaccante canadese, classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2030. Un colpo importante per il reparto offensivo della Vecchia Signora, che si assicura un talento versatile e prolifico. La Carriera di Jonathan David: Dai Successi in Belgio alla Ligue 1. Nato a Brooklyn da genitori haitiani e trasferitosi poi in Canada, a Ottawa, Jonathan David ha iniziato il suo percorso calcistico negli Ottawa Gloucester e negli Ottawa Internationals. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - UFFICIALE: Jonathan David È Della Juventus! Contratto Fino al 2030

In questa notizia si parla di: david - jonathan - juventus - ufficiale

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

UFFICIALE | Jonathan David è un giocatore della #Juventus. Il canadese ha firmato un contratto fino al 2030 ? Vai su X

UFFICIALE - Jonathan David è un nuovo calciatore della Juventus: le prime parole e le prime immagini dell’acquisto bianconero, l’ex Lilla è l’attaccante giusto per la Signora? Vai su Facebook

Ufficiale | Jonathan David è un nuovo giocatore della Juventus; Juve, David è ufficiale: 'Un onore essere qui'; Juventus, ufficiale l'arrivo di Jonathan David: le cifre e la storia della trattativa.

Jonathan David alla Juventus, è ufficiale: tutte le cifre dell’affare e la formula per le commissioni - Jonathan David è un nuovo calciatore della Juventus: dopo le visite mediche effetuate al J Medical è arrivata l'ufficialità del primo colpo bianconero ... Scrive fanpage.it

Juventus, ufficiale l'arrivo di Jonathan David: le cifre e la storia della trattativa - La Juventus ufficializza l'arrivo di Jonathan David: l'ex Lille è il primo colpo dei bianconeri e sarà il prossimo bomber della Vecchia Signora ... Scrive calciomercato.com