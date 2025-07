La banchiera dei Brics contro le tariffe

Nel cuore del dibattito globale, Dilma Rousseff, presidente della Nuova Banca di Sviluppo, si schiera contro tariffe, dazi e sanzioni, definendoli strumenti di subordinazione politica. In un mondo in rapido cambiamento, questa posizione apre nuovi scenari di autonomia economica tra le nazioni dei BRICS. È il momento di esplorare come questa visione possa ridefinire gli equilibri internazionali e influenzare il nostro futuro.

Dazi e sanzioni sono diventati «strumenti di subordinazione politica» globale. Lo ha affermato la presidente della Nuova banca di sviluppo (Ndb) Dilma Rousseff, in apertura del 10mo incontro annuale dell’istituto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La “banchiera” dei Brics contro le tariffe

TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * «TRUMP AFFERMA DI AVER MINACCIATO GLI STATI “BRICS“ CON TARIFFE DEL 150%, PER AVER CERCATO UN’ALTERNATIVA AL DOLLARO» - Trump afferma di aver minacciato i BRICS con tariffe del 150% per aver cercato un’alternativa al dollaro. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

